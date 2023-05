Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: s'engage à l'achat de 550 millions de dollars de prêts information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 17:06









(CercleFinance.com) - SunPower, l'un des principaux fournisseurs de technologie solaire résidentielle et de services énergétiques, et KKR ont annoncé hier la signature d'un accord définitif en vertu duquel les fonds de crédit et les comptes gérés par KKR s'engageront à acheter 550 millions de dollars de prêts pour l'énergie solaire accordés aux clients de SunPower.



Cette transaction, qui est soumise aux conditions habituelles postérieures à la clôture, permettra à la Financière SunPower de continuer à offrir des options de prêt attractives à ses clients.



' Avec la clôture de cette transaction, nous avons levé suffisamment de capitaux depuis le début de l'année pour financer un total de 1 milliard de dollars de prêts solaires supplémentaires pour les clients de SunPower ', a déclaré Guthrie Dundas, directeur financier intérimaire de SunPower.



' L'énergie solaire résidentielle est un domaine clé pour notre activité de financement basé sur les actifs ', a ajouté Avi Korn, directeur général de KKR.





Valeurs associées KKR & CO NYSE -3.50%