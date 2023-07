KKR: réalise une acquisition logistique à Stockholm information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 16:47

(CercleFinance.com) - KKR et Mirastar ont acquis une propriété logistique du dernier kilomètre à Stockholm.



La nouvelle construction d'environ 12 500 m² a été développée selon des spécifications fonctionnelles modernes avec de solides références ESG, et sera acquise avec une pré-location partielle à Adelphos Healthcare AB, un développeur et distributeur de produits de soins de santé.



Le bâtiment est situé à Botkyrka, un emplacement privilégié dans le sud-ouest de Stockholm, bénéficiant d'un accès proche aux autoroutes E4 et E20 à environ 30 minutes en voiture du centre-ville.



“Les liaisons de transport importantes en font une base solide pour les entreprises approvisionnant Stockholm, tout en reliant la capitale suédoise au sud du pays” indique le groupe.



Alexander Thams, directeur et responsable de l'immobilier nordique chez KKR, a déclaré : ' La logistique du dernier kilomètre est un sous-secteur clé de la stratégie immobilière européenne de KKR. L'expansion rapide du commerce électronique continue de stimuler la demande des occupants, encore renforcée par la relocalisation des chaînes d'approvisionnement qui devient une priorité plus élevée pour les entreprises. Nous chercherons à développer rapidement notre portefeuille industriel et logistique dans les pays nordiques aux côtés de Mirastar au cours des prochaines années, conformément à notre orientation européenne sur ce secteur. '