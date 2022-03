KKR: réalise une acquisition au Japon de 2 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 10:15

(CercleFinance.com) - KKR a réalisé l'acquisition du premier gestionnaire d'actifs immobiliers japonais de Mitsubishi Corporation et UBS Asset Management.



Cette opération est réalisée dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 230 milliards de JPY (2 milliards de dollars US). Elle est indiqué dans le cadre d'une transaction stratégique.



' L'acquisition renforce la présence de KKR au Japon et étend ses activités immobilières mondiales de 41 milliards de dollars américains à 55 milliards de dollars américains ' indique la direction.



' Le Japon est l'un des marchés immobiliers les plus importants au monde, et c'est un marché dans lequel nous nous engageons à investir avec une équipe locale depuis 2006. MC-UBSR a une excellente expérience dans le service aux investisseurs dans l'ensemble de ses offres de FPI et un engagement ferme à améliorer ses investissements grâce à une approche stratégique des critères ESG ', a déclaré Hiro Hirano, DG de KKR Japon et co-responsable du capital-investissement Asie-Pacifique chez KKR.