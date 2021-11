Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : réalise un investissement dans SK E&S information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - KKR annonce son investissement dans les actions privilégiées convertibles remboursables de SK E&S. KKR a acquis auprès de la société énergétique sud-coréenne SK E&S 2 400 milliards de KRW (environ 2 milliards de dollars US) des actions privilégiées convertibles rachetables nouvellement émises de SK E&S. L'investissement offrira à KKR la possibilité de recevoir un remboursement en espèces, associée à la possibilité de convertir en actions ordinaires de SK E&S. SK E&S utilisera le financement pour accélérer sa croissance et sa transformation en un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre.

Valeurs associées KKR & CO NYSE -0.75%