KKR: réalise la cession de Mirus Bio pour 600 M$

(CercleFinance.com) - Gamma Biosciences, une société créée par KKR a annoncé avoir conclu un accord avec Merck. Dans le cadre de cet accord, Merck acquerra la société d'exploitation de Gamma, Mirus Bio, pour 600 millions de dollars en espèces.



Mirus Bio est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transfection innovantes utilisées pour l'administration de matériel génétique dans les cellules.



Gamma a acquis une participation majoritaire dans Mirus Bio en 2021 et a travaillé en étroite collaboration avec la société pour soutenir sa croissance.



' Au cours des dernières années, nous avons eu le plaisir de soutenir Dale et l'équipe de Mirus alors qu'ils travaillaient à mettre ces meilleurs produits de transfection à la disposition des développeurs de thérapies cellulaires et géniques tout en maintenant l'engagement de longue date de la société envers la communauté de recherche ', a déclaré Matt Gunnison, DG de Gamma Biosciences.



Dale Gordon, président-directeur général de Mirus Bio, a ajouté : ' Avec le soutien de Gamma Biosciences et de KKR, nous avons commercialisé nos plateformes évolutives d'administration BPF à des fins cliniques et renforcé considérablement notre position sur le marché de la thérapie cellulaire et génique '.





