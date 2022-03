KKR: réalise l'acquisition de vivitide par Biosynth information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 10:50

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui la clôture de son investissement dans Biosynth Carbosynth, une société pour les sciences de la vie, de services de synthèse et de fabrication sur mesure, ainsi que l'acquisition par Biosynth Carbosynth de vivitide, un fournisseur mondial de peptides et d'anticorps pour l'industrie des sciences de la vie et de la biotechnologie.



Le propriétaire actuel de vivitide, Ampersand Capital Partners deviendra un actionnaire minoritaire important de l'entité combinée. KKR et Ampersand prévoient d'accélérer l'expansion géographique de l'entreprise, d'élargir ses capacités et d'élargir son portefeuille de produits.



Kugan Sathiyanandarajah, directeur général de KKR et responsable de l'Europe pour la stratégie de croissance stratégique des soins de santé de KKR, et Anuv Ratan, directeur de KKR, ont déclaré : ' L'acquisition de vivitide positionne davantage Biosynth Carbosynth en tant que plate-forme mondiale haut de gamme desservant les marchés finaux à forte croissance dans les sciences de la vie. '