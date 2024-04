Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: réalise l'acquisition de la société nexeye information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de la société nexeye auprès de la société d'investissement 3i Group. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.



Basée à Gorinchem, aux Pays-Bas, nexeye est l'un des principaux fournisseurs européens de soins ophtalmologiques.



Le groupe fournisse des soins oculaires et auditifs aux clients dans 719 magasins aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Suède.



Simon Bouchard, directeur chez KKR, a déclaré : ' Nous sommes convaincus que notre investissement dans nexeye permettra à l'entreprise de saisir les opportunités de croissance futures et de s'imposer à long terme comme le leader du secteur européen de l'optique et des soins auditifs au meilleur rapport qualité-prix.'





