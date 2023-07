Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: réalise l'acquisition de Chase Corporation pour 1,3 Md$ information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 16:17









(CercleFinance.com) - KKR a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Chase Corporation. L'opération porte sur un montant d'environ 1,3 milliard de dollars.



KKR va acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Chase Corporation pour 127,50 dollars par action en numéraire. La transaction porte sur une évaluation d'environ 13 fois l'EBITDA des douze derniers mois.



' Avec KKR, Chase Corporation a trouvé le bon partenaire stratégique, avec l'expérience et les ressources nécessaires pour soutenir notre mission et stimuler notre croissance future', a déclaré Adam P. Chase, président et directeur général de Chase Corporation.





