KKR: réalise l'acquisition d'Industrial Physics 11/05/2023

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'Industrial Physics auprès d'Union Park Capital (UPC).



KKR prévoit de soutenir la société dans la poursuite de sa croissance organique et par le biais d'acquisitions complémentaires. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.



Basée à New Castle, dans le Delaware, Industrial Physics est un fournisseur mondial d'équipements de test et d'inspection de haute technicité utilisés par des milliers de clients dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'emballage et d'autres marchés diversifiés.



Les produits phares d'Industrial Physics sont utilisés pour tester, mesurer, inspecter et valider la qualité des produits et des échantillons, garantissant qu'ils sont fabriqués conformément aux spécifications et qu'ils sont sûrs pour les utilisateurs finaux.



'Les tests et les mesures constituent un marché attrayant qui devrait continuer à se développer à mesure que l'attention portée à la qualité des produits et à la transparence de la chaîne d'approvisionnement s'intensifie ', a déclaré Brandon Brahm, partenaire de KKR et co-responsable de la stratégie Ascendant de KKR.