KKR: réalise l'achat d'un portefeuille immobilier au Japon

(CercleFinance.com) - KKR Real Estate Select Trust (KREST) a réalisé l'achat d'un portefeuille de 39 propriétés nouvellement construites à Tokyo, au Japon.



Le portefeuille a été livré en 2022 par un promoteur japonais de premier plan. Les propriétés ont été louées à un gestionnaire immobilier résidentiel japonais avec un taux d'occupation contractuel de 100 %.



'Le Japon est le deuxième plus grand marché immobilier du monde et une priorité importante pour KREST alors que nous continuons à construire un large portefeuille résilient de propriétés de haute qualité à travers le monde ', a déclaré Billy Butcher, directeur général de KREST et directeur de l'exploitation de l'activité immobilière mondiale de KKR.





