KKR rachète le sous-traitant pharmaceutique japonais Bushu Pharmaceuticals

(AOF) - Le fonds d’investissement américain KKR, va acquérir la totalité du capital de la société pharmaceutique japonaise Bushu Pharmaceuticals auprès du fonds hongkongais BPEA EQT. Selon le communiqué, Bushu est un CDMO, à savoir une entreprise de développement et de fabrication sous licence fondée en 1998, spécialiste des produits pharmaceutiques (notamment des dosages solides oraux et des injectables) et du matériel pour essais cliniques.

Acquise par BPEA EQT en 2014, ses produits sont destinés aux marchés mondiaux, avec un accent particulier sur le Japon, troisième plus grand marché pharmaceutique au monde, et sur les pays asiatiques, parmi lesquels la Chine.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2023, sous réserve des approbations et conditions de clôture habituelles.

KKR est attendu en hausse de 2,61% en pré-marché à Wall Street.

AOF - EN SAVOIR PLUS