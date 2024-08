Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: prévoit une OPA sur Fuji Soft via l'entité FK information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - KKR fait savoir que FK, une entité qu'elle gère, prévoit de lancer une OPA afin d'acquérir toutes les actions de Fuji Soft, un intégrateur de systèmes japonais spécialisé dans les logiciels embarqués et opérationnels.



Le prix proposé de 8 800 JPY par action représente une prime significative par rapport aux cours moyens récents.



L'offre devrait être lancée au second semestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires.



KKR souhaite accélérer la croissance de Fuji Soft en tirant parti de son expertise dans les services informatiques, notamment dans le contexte de la transformation numérique au Japon.







