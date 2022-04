KKR prêt à abandonner son projet de rachat de Telecom Italia ?

(AOF) - KKR serait sur le point d'envoyer une lettre à Telecom Italia (TIM) lui demandant de fournir les comptes de l'entreprise, chose que demande le fonds depuis le mois de novembre, sous peine de ne pas déposer d'offre formelle de rachat. Selon Bloomberg, qui a révélé l'information citant des sources anonymes proches du dossier, les conditions de marché ont changé, en raison principalement de l'invasion de l'Ukraine et de la Russie mais aussi de la dégradation de la note de crédit de TIM, rendant une due diligence encore plus urgente.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.