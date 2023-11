Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: partenariat stratégique dans la santé avec Hologic information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 17:33









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la création d'une nouvelle plateforme médicale avec Hologic, un leader mondial en matière de santé et d'innovation en technologies médicales.



La nouvelle plateforme est baptisée Maverix Medical, Maverix développera et acquerra des technologies innovantes et réalisera des opérations commerciales dans le domaine du cancer du poumon.



' Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans le monde. Chaque année, plus de personnes meurent du cancer du poumon que des cancers du côlon, du sein et de la prostate réunis ' souligne le groupe.



Serpex Medical développe une technologie innovante qui peut cibler avec précision le tissu pulmonaire pour une biopsie ou l'administration d'un traitement.



' Nous admirons depuis longtemps les technologies révolutionnaires mises au point par Hologic et sommes ravis de combiner nos ressources pour établir cette nouvelle plateforme dirigée par notre partenaire exécutif de longue date Duke Rohlen ', a déclaré Ali Satvat, associé et co-responsable de la santé des Amériques. Care et responsable mondial de la croissance stratégique des soins de santé chez KKR.



' Ce partenariat stratégique unique présente un énorme potentiel pour développer, faire progresser et commercialiser des dispositifs et des diagnostics différenciés et permettre des traitements significatifs pour les patients atteints d'un cancer du poumon '.





