KKR:Omnissa se lance comme société de logiciels indépendante

(CercleFinance.com) - KKR fait savoir que Omnissa se lance officiellement comme société de logiciels indépendante avec 1,5 milliard de dollars de revenus annuels récurrents et 26 000 clients mondiaux. Cette annonce fait suite à l'acquisition de la société par KKR pour environ 4 milliards de dollars auprès de Broadcom Inc.



Dirigée par le PDG Shankar Iyer et une équipe de 4 000 employés, Omnissa prévoit d'investir dans l'IA, les API ouvertes et des stratégies simplifiées pour créer la première expérience d'espace de travail autonome de l'industrie.



Omnissa combine ses produits en gestion unifiée des terminaux, applications et bureaux virtuels, expérience des employés numériques, et sécurité en une plateforme IA automatisant la fourniture et la sécurisation des appareils et applications des employés. Omnissa détaillera sa stratégie future le 23 juillet.





