Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: offre 300 M$ de facilité de crédit à Origis Energy information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 16:17









(CercleFinance.com) - KKR annonce offrir une facilité de crédit d'entreprise de 300 millions de dollars à Origis Energy, une plateforme leader de solutions d'énergies renouvelables et de décarbonation.



Cette opération doit permettre de soutenir le développement et la construction du pipeline de projets solaires et de stockage d'Origis.



S&P Global Commodity Insights a récemment classé Origis au troisième rang de sa liste des dix plus grands propriétaires d'installations solaires prévues jusqu'en 2028.



Aux États-Unis, le portefeuille actuel de projets de développement en exploitation, sous contrat et matures de la société s'élève à plus de 12 gigawatts (GW), avec 13 GW supplémentaires en préparation.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.