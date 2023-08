KKR: nouvelle recrue dans l'équipe de stratégie climatique information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 17:27

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui que Charlie Gailliot avait rejoint la société en tant que co-responsable de la stratégie climatique mondiale de la société.



Charlie Gailliot, qui est basé à New York, rejoint Emmanuel Lagarrigue, co-responsable du climat mondial, également basé à New York, et Neil Arora, qui dirige la stratégie en Asie depuis Singapour.



' En formant une équipe de direction dédiée au climat - tirant parti des décennies d'expertise de Charlie, Emmanuel et Neil - nous pouvons nous concentrer davantage sur le déploiement et la mise à l'échelle de solutions nettes zéro et accélérer la transition des actifs à plus fortes émissions', a déclaré Raj Agrawal, associé et responsable de l'infrastructure mondiale.