Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: nouveau directeur général chez Contour Global information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - KKR fait savoir que sa société Contour Global - développeur, propriétaire et exploitant d'actifs de production d'électricité dans le monde entier - a nommé Antonio Cammisecra en tant que nouveau directeur général à compter du 2 février 2024.



Entre 2020 et 2023, Antonio Cammisecra a géré l'activité Enel Grids, supervisant un portefeuille de plus de 2,2 millions de km de lignes de distribution d'électricité, dans huit pays.



Antonio Cammisecra sera chargé de piloter la stratégie d'investissement de ContourGlobal visant à décarboner l'empreinte de la société et à développer la plateforme dans les technologies durables essentielles à la transition.



Il succède à Joseph C. Brandt qui quitte ses fonctions après dix-sept ans à la tête de l'entreprise.





Valeurs associées KKR & CO NYSE -1.43%