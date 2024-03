Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: nouveau directeur des systèmes d'information information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - KKR annonce la nomination de Ruchir Swarup en tant qu'associé et directeur des systèmes d'information (Chief Information Officer) avec effet immédiat.



Ruchir Swarup sera chargé de piloter la stratégie et la vision technologiques de KKR.



Basé à New York, il dirigera les efforts de l'entreprise pour adopter de nouvelles technologies et faire évoluer les technologies existantes afin de créer des gains d'efficacité et de réduire les risques sur l'ensemble de l'entreprise.



Ruchir Swarup rejoint KKR après avoir travaillé chez Addepar, une plateforme logicielle et de données de premier plan spécialement conçue pour les sociétés professionnelles de gestion de patrimoine, d'investissement et d'actifs, où il a occupé le poste de directeur technologique (CTO).





