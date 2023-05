Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

KKR: nomme Julia Butler chef des investissements de KREST information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 17:00

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de KKR Real Estate Select Trust Inc. (KREST) a nommé Julia Butler au poste nouvellement créé de Chef des investissements de KREST.



Investisseur immobilier chevronné et directeur général de KKR, Julia Butler supervisera la gestion des investissements du fonds, qui continue à développer son portefeuille mondial d'investissements privés dans l'immobilier et le crédit, et cherche à tirer parti des opportunités pour créer de la valeur à long terme pour les investisseurs.



' Nous nous sommes engagés à mettre en place une plateforme de gestion de premier ordre à mesure que KREST continue à se développer. Julia est une dirigeante de haut niveau qui a joué un rôle essentiel dans l'expansion de l'activité immobilière de KKR ', a déclaré Ralph Rosenberg, président de KREST et responsable mondial de KKR Real Estate.



' Nous voyons d'importantes opportunités se profiler à l'horizon pour les investisseurs privés dans l'immobilier avec une perspective à long terme et nous prévoyons que 2023 sera un millésime fort pour l'immobilier privé ', a ajouté Julia Butler.