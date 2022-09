Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: nomme Alexander Thams pour les Pays nordiques information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 17:04









(CercleFinance.com) - KKR a nommé Alexander Thams responsable des pays nordiques au sein de l'équipe immobilière européenne de KKR, avec effet immédiat.



Basé au bureau de KKR à Stockholm, Thams dirigera toutes les activités d'investissement immobilier de KKR dans les pays nordiques, tout en renforçant l'équipe dans la région.



Alexander Thams a rejoint KKR après avoir travaillé chez Pictet Alternative Advisors, où il était responsable de l'immobilier dans les pays nordiques.



' Les pays nordiques constituent un marché de croissance prioritaire pour notre équipe, et Alex apporte une expertise très pertinente et un réseau étendu ', a déclaré Guillaume Cassou, associé et responsable de l'immobilier européen chez KKR.



' Nous voyons beaucoup d'opportunités dans les pays nordiques, où les économies sont stables et font preuve de résilience dans un environnement macroéconomique changeant ', ajoute Alexander Thams.





