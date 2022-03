Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

KKR: nomination de Chano Fernandez information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 14:21

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui la nomination de Chano Fernandez, co-PDG de Workday, en tant que conseiller principal de l'équipe technologique mondiale de KKR.



Chano Fernandez conseillera l'équipe de KKR sur ses activités d'investissement dans le secteur technologique à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur le segment des logiciels d'application d'entreprise en Europe et en Amérique du Nord.



Dans le cadre de ses fonctions, Chano Fernandez aidera à identifier et à évaluer de nouvelles opportunités, et conseillera les équipes de direction des sociétés du portefeuille de KKR sur les opérations et les stratégies de croissance.



Avant de rejoindre Workday, Chano Fernandez a occupé des postes de direction dans plusieurs entreprises, notamment SAP, Infor, Blue C et McKinsey & Company.