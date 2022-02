KKR: nomination d'un expert des marchés de l'énergie information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 12:45

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la nomination de Neil Chatterjee, ancien président de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), en tant que conseiller au sein de l'équipe Global Infrastructure de la société. Il conseillera KKR sur sa stratégie d'investissement dans l'infrastructure mondiale et soutiendra les sociétés du portefeuille de la société.



Neil Chatterjee apporte près de deux décennies d'expérience en matière de politique et de réglementation énergétiques et a mené une brillante carrière dans les secteurs public et privé.



Il est actuellement conseiller principal au sein du groupe de la réglementation énergétique de Hogan Lovells et conseiller politique principal auprès du Climate Leadership Council.



'Nous sommes ravis d'accueillir l'un des plus grands experts des marchés de l'énergie de notre pays en tant que conseiller au sein de notre société, nous apportant une expertise inestimable pour notre équipe Global Infrastructure et les sociétés de notre portefeuille.' a déclaré Raj Agrawal, responsable mondial de la stratégie chez KKR.