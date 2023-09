Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

KKR: nomination au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 10:33

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la nomination de Kimberly A. Ross au conseil d'administration à compter du 20 septembre 2023. Sa nomination portera le nombre d'administrateurs indépendants à dix sur un total de quatorze sièges au conseil.



Mme Ross est l'ancienne directrice financière de plusieurs sociétés, dont WeWork, Baker Hughes Company, Avon Products et Royal Ahold N.V.



Les autres administrateurs indépendants de la société comprennent Adriane Brown (associée directrice de Flying Fish Partners), Matthew Cohler (ancien associé commandité chez Benchmark), Mary Dillon (présidente et chef de la direction de Foot Locker), Arturo Gutiérrez Hernández (président-directeur général d'Arca Continental, S.A.B. de C.V.), Dane Holmes (cofondateur, président et chef de la direction d'Eskalera), Xavier Niel (fondateur et président du conseil d'administration d'Iliad), Patricia Russo (ancienne directrice générale d'Alcatel-Lucent), Robert Scully (ancien membre du bureau du président de Morgan Stanley) et Evan Spiegel (cofondateur et président-directeur général de Snap).