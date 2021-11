Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : lance une offre amicale sur Telecom Italia information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de TIM s'est réuni hier sous la présidence de Salvatore Rossi, et a pris acte de l'intention de KKR de lancer une éventuelle offre publique d'achat qualifiée de ' non contraignante et indicative ' pour la totalité du capital social de la Société. L'offre a été qualifiée par KKR de ' amicale ' et vise à obtenir l'approbation des administrateurs de TIM et le soutien de la direction de la société. L'offre serait conditionnée à l'accord d'actionnaires représentant 51% du capital. KKR aurait l'intention de retirer Telecom Italia de bourse. L'offre porte sur un prix de 0,505 euro par action ordinaire. Elle serait payée intégralement en espèces. ' KKR aurait notamment pour projet de fusionner TIM avec OpenFiber, dont il a acquis 37,5% du capital l'an dernier pour 2MdsE, afin de bénéficier des milliards d'euros du plan de relance européen ' indique ce matin Invest Securities. Vivendi qui détient environ 24% de Telecom Italia ne serait pas vendeur de sa participation et aurait démenti un projet de contre-offre en s'associant aux fonds CVC ou Advent selon Les Echos. Selon le quotidien, Vivendi chercherait plutôt à obtenir le soutien d'autres actionnaires pour remplacer Luigi Gubitosi, l'administrateur délégué de TIM, auquel il reproche la faiblesse opérationnelle des dernières années rapporte Invest Securities.

Valeurs associées KKR & CO NYSE -0.13%