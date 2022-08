KKR: lance le fond HIT pour le réseau routier indien information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - La société d'investissement internationale KKR a annoncé le lancement de Highways Infrastructure Trust (HIT) en Inde. Ce lancement marque la troisième création d'un fonds d'investissement dans les infrastructures par KKR en Inde.



Ce fonds renforce la capacité de KKR à saisir les opportunités dans les domaines du transport, des énergies renouvelables et de l'électricité.



Ces plateformes exploitent et gèrent 33 actifs évalués à plus de 3,8 milliards de dollars dans 22 États ou territoires en Inde. Le portefeuille initial comprend six actifs routiers d'une longueur totale de plus de 450 kilomètres dans six États indiens.



' Le lancement de HIT s'inscrit dans le contexte d'une demande croissante d'expansion du réseau routier indien, le deuxième plus grand au monde, alors que le trafic de passagers et de véhicules commerciaux continue d'augmenter. Aujourd'hui, le réseau routier indien représente 90% du trafic total de passagers et de la circulation de près de 65% de toutes les marchandises à travers le pays ' indique le groupe.