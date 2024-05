Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: lance des placements alternatifs avec Capital Group information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - Capital Group et KKR, ont annoncé un partenariat stratégique exclusif. Les deux groupes ont l'intention de mettre à la disposition des investisseurs des solutions d'investissement hybrides sur les marchés publics et privés dans plusieurs classes d'actifs, zones géographiques et canaux.



Les deux premières stratégies seront des offres de titres à revenu fixe public-privé conçues pour les professionnels de la finance et leurs clients, qui devraient être lancées aux États-Unis en 2025.



Cette combinaison de Capital Group et de KKR ouvre la porte à davantage de professionnels de la finance et à leurs clients pour accéder à des investissements alternatifs dans le cadre de leurs portefeuilles.



Les actifs mondiaux dans les placements alternatifs ont considérablement augmenté au cours des 20 dernières années et on estime que le patrimoine individuel investi dans les placements alternatifs devrait progresser de 12 % par an au cours de la prochaine décennie.



' Nous constatons que l'intérêt pour les placements alternatifs ne fera que progresser au cours de la prochaine décennie, à mesure que les investisseurs auront accès à des solutions d'investissement de haute qualité ', a déclaré Eric Mogelof, associé et responsable des solutions clients mondiales chez KKR.





