KKR: la Commission Européenne autorise le rachat d'April

(CercleFinance.com) - La Commission Européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de April, basée en France, par KKR, basée aux États-Unis.



April est un courtier d'assurances spécialisé en assurance de personnes dans les domaines de santé et prévoyance, santé internationale, protection des biens et assurances emprunteur.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure des marchés de courtage.





