KKR : la Commission autorise l'acquisition de Viridor

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Viridor au Royaume-Uni par KKR aux États-Unis. Viridor est active dans les services d'énergies renouvelables et de gestion des déchets. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchement horizontal ou vertical entre les activités des sociétés.

