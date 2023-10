Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: l'UE valide la coacquisition de Zenobe Energy Ltd information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Zenobe Energy Limited par Infracapital Greenfield Partners II (Sterling) SCSp (' Infracapital '), et KKR & Co.



La transaction porte principalement sur le marché de l'électrification des flottes, comprenant la fourniture d'infrastructures de recharge, le remplacement des batteries et des solutions logicielles.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.





