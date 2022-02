Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: l'UE donne son feu vert pour le rachat de GreenCollar information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 12:44









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Green Climate (Australie) par le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) (Canada) et KKR des États-Unis.



GreenCollar est une plateforme environnementale et un développeur de projets en Australie.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné que l'entreprise commune n'a pas d'activités actuelles ou prévues, ou des activités négligeables, dans l'Espace économique européen.





Valeurs associées KKR & CO NYSE -0.32%