KKR : l'UE autorise le rachat d'Axel Springer avec CCPIB

(CercleFinance.com) - La Commission autorise l'acquisition du contrôle conjoint d'Axel Springer par le CCPIB (l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada) et KKR. La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de la société allemande Axel Springer par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CCPIB) et KKR aux États-Unis. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence dans les domaines où les activités des sociétés se chevauchent. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées KKR & CO NYSE +0.03%