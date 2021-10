Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : l'UE autorise la création d'une société avec Telefónica information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé la création d'InfraCo SAS, une nouvelle entreprise commune basée en Colombie, par KKR et Telefónica. InfraCo exploitera le réseau de fibres optiques de Telefónica en Colombie. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'InfraCo n'a pas d'activités effectives ou prévues dans l'espace économique européen.

Valeurs associées KKR & CO NYSE 0.00%