KKR: l'UE autorise l'acquisition d'une activité de Körber information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 16:29

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Körber Supply Chain Software Management par Körber et KKR.



Körber Supply Chain Software Management, actuellement contrôlée uniquement par Körber, fournit des logiciels d'exécution de la chaîne d'approvisionnement et des technologies habilitantes telles que la robotique et la commande vocale.



Körber est une holding de gestion stratégique, offrant une variété de produits, de solutions et de services dans les domaines du numérique, de la pharmacie, de la chaîne d'approvisionnement, des tissus et du tabac.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements horizontaux très limités et de l'absence de relations verticales entre les activités des entreprises.