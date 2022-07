Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: l'UE autorise l'acquisition d'Hitachi Transport System information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 15:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition d'Hitachi Transport System du Japon, par KKR des États-Unis.



Hitachi Transport System est actif dans la fourniture de services logistiques contractuels généraux et de services d'expédition de fret.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné l'absence de chevauchement entre les activités des sociétés.





