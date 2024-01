Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: l'UE a autorisé l'acquisition de Wittur International information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 14:47









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Wittur International Holding (Allemagne) par Franklin Square Holdings (FS Investments) et KKR, tous deux des États-Unis.



L'opération porte principalement sur la conception, la production, la vente et le commerce de composants d'ascenseurs destinés à des applications résidentielles et commerciales dans le monde entier.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.







