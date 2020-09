Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : l'accord avec Telecom Italia et Fastweb est approuvé Cercle Finance • 01/09/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Telecom Italia a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé un accord avec KKR et Fastweb pour former une société italienne de réseau de fibre numérique. Le conseil d'administration de TIM a approuvé l'accord avec KKR Infrastructure et Fastweb pour la création de FiberCop, une nouvelle société à laquelle le réseau secondaire de TIM sera transféré avec le réseau de fibre développé par FlashFiber, la joint-venture dans laquelle TIM et Fastweb ont des participations respectives de 80 % et 20%. La nouvelle société - dont TIM détiendra 58%, KKR Infrastructure 37,5% et Fastweb 4,5% - offrira des services d'accès sur ses réseaux secondaires cuivre et fibre à tous les opérateurs. FiberCop laissera TIM, Fastweb et d'autres opérateurs investir conjointement dans l'entreprise, complétant les plans de couverture de fibre dans les zones du pays et accélérant l'adoption de l'ultra haut débit, ont déclaré les entreprises. TIM recevra 1,8 milliard d'euros de KKR Infrastructure dans le cadre de cet accord.

Valeurs associées KKR & CO NYSE +2.58%