KKR: investit plus de 1 Md$ dans USI Insurance Services information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 15:41

(CercleFinance.com) - USI Insurance Services, spécialiste de la gestion des risques, avantages sociaux et conseil en retraite, a annoncé aujourd'hui que l'actionnaire existant, KKR, allait réaliser un nouvel investissement en capital de plus de 1 milliard de dollars dans la société.



Pour rappel, KKR et CDPQ avaient acquis USI en 2017 en partenariat avec la direction et les employés d'USI.



Selon l'accord, KKR et USI achèteront des actions d'USI détenues par CDPQ et certains autres investisseurs ; plus de 50 % des actions détenues par la CDPQ seront achetées dans le cadre de la transaction.



À la clôture de la transaction, KKR deviendra le plus grand actionnaire unique d'USI.



La transaction devrait être achevée d'ici fin 2023.

Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.