KKR: investit dans une chaine d'hôpitaux en Inde

(CercleFinance.com) - KKR annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Baby Memorial Hospital (BMH), une chaîne d'hôpitaux pluridisciplinaires en Inde.



Fondé en 1987 par le Dr K G Alexander, BMH est un leader dans le Kerala avec 1 000 lits répartis entre Calicut et Kannur, et prévoit des expansions.



Cet investissement de KKR vise à aider BMH à développer un réseau national d'hôpitaux et à améliorer les infrastructures médicales pour offrir des services de santé de qualité accessibles à plus de patients en Inde.



KKR fait cet investissement via son Asian Fund IV et s'appuie sur son expérience dans le secteur de la santé en Inde et en Asie-Pacifique.





