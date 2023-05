KKR:investit dans un projet de logements étudiants à Bristol information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 16:18

(CercleFinance.com) - Watkin Jones, promoteur et gestionnaire de logements locatifs au Royaume-Uni, annonce aujourd'hui que le groupe a échangé des contrats avec des fonds gérés par KKR, pour financer à terme un programme de logements pour étudiants de 819 lits à Bristol.



La contrepartie sera payable à Watkin Jones tout au long du développement, qui devrait être achevé en août 2024, et comprend un encaissement initial net pour Watkin Jones d'environ 25 millions de livres sterling. Une fois achevé, le projet sera loué à l'université de Bristol sur une base à long terme.



KKR réalise cet investissement dans le cadre de sa stratégie European Core Plus Real Estate, qui se concentre sur des investissements thématiques dans des actifs de haute qualité, substantiellement stabilisés et dotés d'un potentiel de croissance à long terme.



Seb d'Avanzo, directeur général et responsable des acquisitions immobilières pour KKR en Europe, a commenté l'opération : ' Le marché du logement étudiant présente des fondamentaux convaincants et résistants et cette propriété bénéficie d'un bail à long terme, ce qui la rend compatible avec notre stratégie Core Plus Real Estate et nos ambitions dans ce secteur. '