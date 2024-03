Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: investit dans l'immobilier locatif en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - KKR annonce un partenariat stratégique avec Weave Living, spécialiste prééminent du secteur de l'habitation en Asie-Pacifique, afin d'investir dans des logements locatifs en Corée du Sud, en mettant l'accent sur Séoul.



Le partenariat stratégique visera à construire un portefeuille d'actifs de logements locatifs d'environ 1200 unités avec la tranche initiale de capital et les partenaires stratégiques ont l'intention d'étendre ce programme au fil du temps à mesure que des opportunités se présentent.



Cette transaction marque le premier programme d'investissement de KKR dans le secteur du logement locatif en Corée du Sud.



KKR détiendra une participation majoritaire dans le partenariat stratégique, tandis que Weave détiendra la participation minoritaire restante en plus de fournir une gamme de services de gestion à l'entreprise en tant que directeur du développement et partenaire opérationnel.





Valeurs associées KKR & CO NYSE 0.00%