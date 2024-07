Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: investit avec Carlyle dans les prêts étudiants information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Les sociétés d'investissement Carlyle et KKR ont annoncé un accord pour acheter un portefeuille de prêts étudiants de 10,1 milliards de dollars à Discover Financial Services.



Carlyle et KKR, par le biais de leurs branches de crédit respectives, ont structuré ce partenariat pour offrir des solutions financières aux institutions cherchant à optimiser leurs bilans.



La transaction, qui devrait se conclure d'ici fin 2024, implique plusieurs conseillers financiers et juridiques, ainsi que des gestionnaires de portefeuille et des services de prêts.





