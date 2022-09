KKR: investit 450M$ dans Hero Future Energies information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - KKR et Hero Future Energies (HFE), la branche énergie renouvelable du groupe Hero, ont annoncé aujourd'hui la signature d'accords définitifs en vertu desquels KKR et le groupe Hero investiront 450 millions de dollars dans HFE.



Cet investissement permettra à HFE d'étendre capacités et compétences en matière d'énergie renouvelable.. HFE cherchera également à soutenir les entreprises dans leurs efforts de décarbonisation et de transition vers des sources d'énergie durables.



Fondée en 2012, Hero Future Energies est producteur d'électricité indépendant en Inde avec un portefeuille diversifié de 1,6 GW de projets solaires et éoliens en exploitation.



'Les solutions d'énergie propre de HFE jouent un rôle important en aidant les entreprises à se décarboniser ', a déclaré Hardik Shah, associé chez KKR.



Rahul Munjal, président et directeur général de Hero Future Energies, a ajouté : 'Grâce à cet investissement, Hero Future Energies s'efforcera d'accélérer la transition énergétique de l'Inde et l'objectif de produire la moitié de l'électricité du pays à partir de sources de combustibles non fossiles d'ici 2030.'