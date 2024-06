Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: investit 400 ME dans la nouvelle coentreprise IGNIS P2X information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - KKR et IGNIS annoncent la création d'IGNIS P2X (pour Power-to-X) , une nouvelle plateforme visant à développer des projets d'hydrogène vert et d'ammoniac pour les industries difficiles à décarboner.



KKR investira jusqu'à 400 millions d'euros dans cette coentreprise, détenur à 50/50 avec son partenaire. IGNIS P2X débutera avec un pipeline mondial de 30 GW de projets dont 10 GW de projets renouvelables.



IGNIS, déjà un leader des énergies renouvelables en Espagne, gère plus de 300 projets dans dix pays et 6,6 GW d'actifs énergétiques.



La nouvelle plateforme développera des usines de production d'hydrogène vert, d'ammoniac, d'e-méthanol, d'e-carburants et de SAF (carburant d'aviation durable), ciblant les grandes entreprises des secteurs du raffinage de l'acier ou de la chimie.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.