KKR: investit 234 M$ dans un parc logistique au Texas

(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir acquis Park 8Ninety, un parc logistique industriel de 12 bâtiments à Houston (Texas) pour environ 234 M$ auprès d'Artis Real Estate Investment Trust.



Achevé entre 2017 et 2022, ce parc s'étire sur quelque 930 000 m² et dispose d'une localisation stratégique, fort d'un accès direct aux principales routes de transport.



KKR a réalisé cette acquisition via son fonds KKR Real Estate Partners Americas III.



La société rappelle avoir engagé ou acquis près de 7,5 milliards de dollars dans des actifs logistiques depuis 2018, possédant près de 4,5 millions de m² d'immobilier industriel aux États-Unis.



L'entreprise gère d'ailleurs 71 milliards de dollars d'actifs immobiliers à l'échelle mondiale.





