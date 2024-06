Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: investissement minoritaire dans Quick Quack Car Wash information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Des fonds d'investissement gérés par KKR ont réalisé un investissement minoritaire important dans la Société Quick Quack Car Wash.



Les fondateurs de Quick Quack et son partenaire de longue date, Seidler Equity Partners, continueront à détenir des participations significatives dans la société aux côtés de KKR.



Le nouvel investissement soutiendra l'accélération continue de la croissance de Quick Quack grâce à l'innovation, au marketing et à l'expansion organique sur les marchés nouveaux et existants.



Quick Quack est l'un des opérateurs de lave-auto au format express les plus importants et à la croissance la plus rapide aux États-Unis, avec plus de 230 sites en Californie, au Texas, en Arizona, en Utah et au Colorado.



' Avec son modèle d'exploitation différencié, ses solides antécédents de croissance organique et son équipe de classe mondiale, nous pensons que Quick Quack est bien positionné pour poursuivre sa trajectoire de croissance ', a déclaré Sam Plotner, directeur de KKR.



' Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de Quick Quack et de Seidler pour continuer à stimuler la croissance en s'appuyant sur les bases solides qu'elles ont établies au cours des deux dernières décennies. '





