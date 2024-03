Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: investissement dans la société américaine KBS information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - KBS, l'un des principaux fournisseurs privés de services d'installation en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui une recapitalisation par des fonds d'investissement et des comptes gérés par KKR, Ares Management BlackRock, qui deviendront actionnaires majoritaires de la Société.



Les nouveaux investisseurs soutiendront la capacité de la Société à investir davantage dans les capacités de mise sur le marché et dans la fourniture d'un service de haute qualité à ses clients.



' Le soutien de KKR, Ares et BlackRock confère à KBS une capacité stratégique inégalée et permet en outre d'accélérer la création de valeur à grande échelle ', a déclaré Mark Minasian, DG de KBS.





