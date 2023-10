KKR: finalise la vente d'entrepôts industriels pour 560 M$ information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 15:41

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la vente de plus de 5 millions de pieds carrés (soit près de 465 000 m2) d'entrepôts industriels et de propriétés de distribution pour une valeur globale totale de plus de 560 millions de dollars.



Les cessions ont été réalisées au moyen de cinq transactions distinctes avec cinq acheteurs distincts. La cinquième et dernière s'est clôturée le 29 septembre.



Les ventes, composées principalement d'actifs du fonds Real Estate Partners Americas II de KKR, comprenaient plus de 50 bâtiments industriels situés dans des marchés intercalaires à forte croissance à Atlanta, Dallas-Fort Worth, Chicago, la Lehigh Valley et le centre de la Pennsylvanie.



' Nous avons construit une plateforme d'investissement et d'exploitation dédiée axée sur ce secteur qui nous permet de posséder de superbes propriétés à grande échelle ', a déclaré Roger Morales, associé et Responsable des acquisitions immobilières dans les Amériques chez KKR. 'Ces ventes démontrent l'offre attractive qui existe pour des actifs de qualité dans des zones où l'offre est limitée.'