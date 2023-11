Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: fait l'acquisition de Potter Global Technologies information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui que ses fonds d'investissement ont acquis Potter Global Technologies l'un des principaux fabricants d'équipements de sécurité incendie et de sécurité des personnes, auprès de Gryphon Investors.



Basée à Saint-Louis, dans le Missouri, Potter Global Technologies, est un fournisseur mondial de confiance d'équipements de sécurité incendie et de communication d'urgence utilisés par des milliers de clients dans divers marchés finaux, notamment l'éducation, les logements multifamiliaux, l'industrie et la santé.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été précisés.





