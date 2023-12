Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: Etche a vendu 5 bâtiments dans la région lyonnaise information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 12:13









(CercleFinance.com) - Etche, la plateforme d'actifs immobiliers logistiques de KKR en France, a vendu un portefeuille de cinq actifs situés dans la région lyonnaise, d'une surface totale d'environ 29 000 m2.



Le portefeuille se compose de cinq bâtiments commerciaux et logistiques stratégiquement situés dans des zones de premier plan qui desservent la ville de Lyon et sa région (à Meyzieu, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Priest, Décines-Charpieu et Chassieu). Les bâtiments sont entièrement loués à des enseignes nationales et locales.



Vincent Lauret, président d'Etche, a déclaré: ' Dans un contexte de marché difficile, nous avons réussi à mener à bien un processus de vente rapide sans compromettre nos objectifs de valeur ambitieux, ce qui reflète la qualité et l'emplacement privilégié de ce portefeuille.'





